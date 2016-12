Calciomercato, agente Obi Mikel: "Abbiamo parlato con l'Inter, piace molto in Italia"

22/12/2016 14:46

OBI MIKEL INTER / "E 'molto probabile che John Obi Mikel lasci il Chelsea nella sessione di calciomercato di gennaio". La notizia era nell'aria, ma adesso è arrivata la conferma direttamente dal procuratore del centrocampista nigeriano (con passaporto inglese, ndr). Intervistato da 'The Sun', John Shittu ha poi aggiunto che "ci sono diverse squadre interessate al mio assistito. In passato abbiamo parlato con l'Inter, ma attualmente ci sono diversi club italiani che lo vogliono. Non voglio fare nomi, ma ci sono altre squadre della Serie A oltre ai nerazzurri in corsa. E attenzione anche alle formazioni che militano in Inghilterra, Spagna, Germania e persino in Cina. L'offerta economica sarà importante, ma quello che conterà davvero per la sua scelta è il progetto calcistico che gli verrà prospettato. Se contasse soltanto il denaro, sarebbe già andato in Cina. Ma per fortuna le proposte non mancano".

M.R.