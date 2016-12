Panchina Sudafrica, UFFICIALE: Mashaba licenziato per 'cattiva condotta'

22/12/2016 14:35

MASHABA SUDAFRICA / Shakes Mashaba non è più il commissario tecnico del Sudafrica. L'ufficializzazione della notizia l'ha data la Federcalcio con il seguente comunicato: "L'allenatore è stato giudicato colpevole per le tre accuse mosse contro di lui: il suo comportamento è stato ampiamente sconveniente; da parte sua ci sono state insubordinazione e cattiva condotta professionale; è stata violata la politica della SAFA in fatto di comunicazione". Tutto scaturì dalle dichiarazioni dello stesso Mashaba alle tv nel post partita del match valido per le qualificazioni ai Mondiali contro il Senegal in cui insultò i vertici della Federazione stessa.

M.R.