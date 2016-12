Chapecoense, Alan Ruschel torna in campo: commovente ovazione del pubblico!

22/12/2016 14:02

RUSCHEL CHAPECOENSE/ E' stata commovente l'accoglienza riservata dal pubblico del 'Beira Rio' di Porto Alegre ad Alan Ruschel, l'ultimo sopravvissuto al disastro della Chapecoense. Il difensore brasiliano, ha fatto il proprio ingresso in campo nella partita organizzata da D'Alessandro per raccogliere fondi per le famiglie colpite dalla tragedia aerea. "E' la migliore sensazione del mondo essere di nuovo qui - ha dichiarato Ruschel a 'ESPN Brasil' - camminare, parlare, essere qui. Sono grato di tutto ciò, spero di onorare al meglio la memoria di quelli che non ci sono più".

S.F.