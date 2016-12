Juventus-Milan, Galliani: "Giocheranno 7 italiani, vogliamo la rivincita. Doha? Ci farei giocare la A"

22/12/2016 13:52

JUVENTUS MILAN GALLIANI / Il conto alla rovescia è partito, la resa dei conti si avvicina. Juventus contro Milan per la Supercoppa Italiana, ormai ci siamo. Ed alla vigilia della sfida, l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani fa il punto sulle news Milan in conferenza: "Coppa Italia? Era una finale secca che non meritavamo di perdere, ma è andata così. Ora speriamo di rifarci in Supercoppa. Nell'anno solare abbiamo giocato due partite con la Juve e ne abbiamo vinta una per squadra, mi auguro che anche domani sera sarà una partita equilibrata. Non si possono avere esperienza e gioventù insieme, sono due cose che non possono coincidere. Noi abbiamo puntato sui giovani italiani, domani ne schiereremo 7-8. Credo 7 ma non voglio svelare la formazione anche se forse dicendovi 7 avete già capito chi gioca e quindi ho sbagliato... (ride, ndr.). Romagnoli, Locatelli, Donnarumma sono tutte scelte del presidente Berlusconi. Lui vuole un Milan giovane e italiano".



Galliani, poi, si sofferma sulla scelta di giocare all'estero: "Il calcio italiano deve essere conosciuto, esportato. Dobbiamo portare l'Italia in giro per il mondo, la visibilità conta molto. Io sarei anche per giocare qualche partita di campionato all'estero".



In chiusura, si sofferma sul rapporto con Marotta e l'arrivo in ritardo a Doha: "Siamo sempre stati su sponde opposte ma da amici. Siamo cresciuti più o meno negli stessi posti e tra noi non ci sono problemi. L'arrivo in ritardo? Certamente non deve essere un alibi e non lo invocheremo in caso dovesse andar male...".

L.P.