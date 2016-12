22/12/2016 13:53

CALCIOMERCATO JUVE BENATIA / E' in bilico il futuro di Mehdi Benatia alla Juventus. Il club bianconero potrebbe decidere infatti di non riscattare il difensore marocchino di proprietà del Bayern. La formula concordata in estate era di 3 milioni di euro per il prestito e 17 per la conferma. L'ex Roma è stato superato da Rugani nelle gerarchie del reparto arretrato; a gennaio sarà impegnato nella Coppa d'Africa.

E.T.