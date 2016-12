Calciomercato Fiorentina, da Bernardeschi a Jovetic: scambi e non solo a gennaio

Mario D'Amiano - Omar Parretti

24/12/2016 22:00

CALCIOMERCATO FIORENTINA / "Forse faremo qualche ritocco". Così Andrea Della Valle, riferendosi al calciomercato di gennaio, si è espresso di recente sull'eventualità di nuovi acquisti per la sua Fiorentina. Dopo una prima parte di campionato altalenante, la 'Viola' proverà a rinforzare la rosa per proseguire al meglio la stagione. Tuttavia, la società, oltre che sondare il mercato alla ricerca di nuovi talenti, dovrà far fronte alle molteplici richieste per i campioni presenti in squadra. Se Kalinic avrà un contratto più ricco, ci sono calciatori come Badelj e Bernardeschi che fanno gola a molte 'big' italiane ed europee. Così, tra acquisti e cessioni, la Fiorentina avrà molto lavoro da fare nel mercato di gennaio: da Badelj a Jovetic, i nomi caldi in entrata e in uscita.

Calciomercato Fiorentina, da Badelj a Rodriguez: i nomi caldi in uscita

Il calciatore viola più ambito dai club italiani e stranieri è sicuramente Milan Badelj. Classe '89, ormai da mesi non trova l'accordo per il rinnovo di contratto. Come anticipato da Calciomercato.it, la Fiorentina non ha intenzione di cedere Badelj, che piace a Milan, Inter, Roma, Atletico Madrid e Chelsea. La Juventus ha invece effettuato nuovi sondaggi di recente.

Tra le pedine viola più ricercate ci sono anche Kalinic, Bernardeschi e Vecino. L'attaccante croato, che avrà nel contratto una clausola da 50 milioni di euro, piace al Napoli (che ha però ripiegato su Pavoletti) e ha mercato anche in Europa. L'italiano, che ha ammaliato Inter, Milan e Juventus, è invece un punto fermo per il presente e il futuro. Infine, Matias Vecino, accostato in estate a Napoli, Juve e Milan, ha ribadito la volontà di restare.

Nel reparto arretrato, resta ancora la spinosa questione del rinnovo di Gonzalo Rodriguez, che piace a Milan e Villarreal (il suo agente ha parlato di altre quattro offerte da club europei e argentini). Tomovic, invece, sembra interessare al Chelsea di Conte, mentre il giovane portiere Lezzerini verrà ceduto in prestito. Inoltre, Kevin Diks, che finora ha trovato poco spazio, potrebbe valutare l'ipotesi di prestito al Pescara. Altri calciatori che rischiano la cessione, infine, sono Zarate (piace al Bologna), Babacar, Hagi e Toledo.

Calciomercato Fiorentina, da Jovetic a Laxalt: i nomi caldi in entrata

L'intenzione della dirigenza viola è quella di trattenere i gioielli prima di tutto: strategia che tuttavia potrebbe andare a penalizzare le entrate, peraltro necessarie alla rosa di mister Sousa. Il portoghese inoltre - in vista dell'estate - è sempre più in bilico come raccontano le ultime indiscrezioni del calciomercato Fiorentina. Jovetic continua ad essere il nome più chiacchierato: la rottura con l'Inter pare insanabile ed anche dai vertici nerazzurri arrivano segnali di apertura all'addio. I toscani puntano ad un prestito fino a fine stagione con eventuale diritto (obbligo?) di riscatto: le parti sono al lavoro, ma il montenegrino gradirebbe un ritorno in riva all'Arno, cosa non di poco conto. Pavidi per adesso gli interessamenti per Diego Laxalt del Genoa, cercato anche in estate e pupillo di Corvino, e per Benoit Costil, estremo difensore del Rennes in scadenza di contratto a giugno. Per entrambi la sensazione è che se ne possa riparlare direttamente in estate.