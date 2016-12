22/12/2016 13:34

PIZARRO SERIE A / A 37 anni, dopo l'ultima avventura in Cile, David Pizarro potrebbe clamorosamente tornare in Italia. Secondo quanto riferisce il portale 'gazzamercato.it', infatti, il regista cileno avrebbe acquisito il passaporto italiano ed avrebbe già avuto dei contatti con Udinese e Pescara oltre che con il Bari in Serie B.



L.P.