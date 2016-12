Roma, Gerson si racconta: "Ecco com'è nato il paragone con Pogba. Su Gabigol..."

22/12/2016 13:17

ROMA GERSON / In una lunga intervista concessa a 'GloboEsporte', il brasiliano Gerson, giovani talento arrivato in estate alla Roma, si racconta tra aneddoti e primi passi in Italia. Ecco alcuni estratti: "Questa storia di 'Pogba brasiliano' è nata quando ho iniziato al Fluminense. E' un grande giocatore e l'ho presa come un complimento, ma io sono Gerson e ho il mio stile di gioco. Inizialmente ero il classico numero 10. Totti? E' un privilegio giocare accanto a lui, ti aiuta molto, con consigli quotidiani. Gabigol? E' un grande giocatore, ma non posso parlare del suo caso. Qui le metodologie di allenamento sono diverse e io mi sono adattato gradualmente. Difficile dare consigli, ma serve pazienza e lavoro. Sono sicuro che esploderà qui perché è un giocatore di qualità".

