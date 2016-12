Calciomercato Juve, confermata l'offerta per Witsel: giornate decisive!

22/12/2016 13:12

CALCIOMERCATO JUVE WITSEL / La Juventus ha offerto 6 milioni di euro per anticipare durante il calciomercato di gennaio l'arrivo di Witsel a gennaio. Un milione al mese, come suggerito tra le righe dall'ad Marotta a poche ore dalla sfida di SuperCoppa contro i rossoneri in programma a Doha. Il centrocampista bianconero è in scadenza 2017 e ha già una base di accordo con i Campioni d'Italia a circa 4,5 milioni di euro a stagione per un quadriennale. Tuttavia, se il tesseramento arriverà a parametro zero, il centrocampista dello Zenit potrebbe chiedere un ulteriore ritocco dell'accordo. Una cifra più alta, per mettere da parte anche le ricche offerte dei cinesi e inglesi. Ora, si attende la risposta dello Zenit. La società russa sarebbe intenzionata ad incassare una cifra vicina ai 10-15 milioni di euro. In caso di prolungato braccio di ferro, i bianconeri torneranno così su N'Zonzi. Tolisso è ancora più in salita: il Lione ha fatto capire di non volerlo perdere a gennaio.

Mercato di gennaio, N'Zonzi piano B di Marotta

Il centrocampista del Siviglia ha una clausola di 30 milioni di euro, pagabili in due tranche. Il ds Monchi ne ha già parlato con i bianconeri ma proprio il suo futuro potrebbe creare un evidente imbarazzo tra le parti: il dirigente del club andaluso ha una trattativa avviata con la Roma per il post-Massara. Il suo sbarco, se i giallorossi pagheranno la clausola bruciando così la concorrenza dei club britannici, è previsto per il termine del campionato.

Intanto su N'Zonzi sono piombate anche altre società europee. La Juventus ne è al corrente, pronta a sferrare l'attacco decisivo nel caso lo Zenit dovesse dimostrarsi ancora intransigente.

E.T.