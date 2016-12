Calciomercato Inter, spunta il 'mister X' a centrocampo: ritorno di fiamma

22/12/2016 12:50

CALCIOMERCATO INTER LUCAS LEIVA / C'è un mister x nel mirino del calciomercato Inter invernale? Che la società nerazzurra cerchi un rinforzo a centrocampo in vista della riapertura del calciomercato a gennaio non è un mistero, ma i nomi dei papabili innesti in rosa si rincorrono e nessuno sembra essere, fino ad ora, quello davvero in grado di convincere a pieno la dirigenza interista.

Luiz Gustavo, Lassana Diarra, Obi Mikel, Krychowiak e Fellaini sono le suggestioni emerse in casa Inter sul mercato estero, mentre Badelj, Poli e Rincon sono i profili valutati nel recente passato da Ausilio e soci.

Calciomercato Inter, è Lucas Leiva il 'Mister X' a centrocampo?

E se il mister X, invece, fosse un vecchio pallino dell'Inter? Gli ottimi rapporti che l'Inter vanta con Kia Joorabchian potrebbero portare a Milano a gennaio Lucas Leiva, suo assistito, a lungo inseguito dal club nerazzurro negli anni passati. Il contratto che lega il calciatore brasiliano (ma con passaporto italiano) al Liverpool è in scadenza a giugno 2017.

Intanto, in uscita, Banega ha acquisito consensi dopo la buona prestazione con gol contro la Lazio. Il centrocampista argentino ha dichiarato nel post match: "Io sono tranquillo, è normale che un calciatore voglia giocare sempre. Sono a disposizione del mister e mi farò trovare pronto quando mi chiamerà. Il ruolo? Non ho problemi a giocare sulla trequarti o a centrocampo, mi adeguo alle necessità della squadra",

Sono in risalita anche le quotazioni di Geoffrey Kondogbia, elogiato (come Banega) da mister Pioli dopo la partita di 'San Siro' contro i capitolini, ma il francese potrebbe essere sacrificato in nome del fairplay finanziario a gennaio. Per Brozovic, nonostantei il no alla Cina, si profila all'orizzonte un'asta internazionale: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool e Psg restano vigili, in attesa di muovere passi concreti a gennaio o nella sessione estiva di mercato del 2017.

S.D.