Calciomercato Inter - Cina respinta, ma per Brozovic c'è la fila

Daniele Trecca (@danieletrecca)

22/12/2016 12:27

INTER BROZOVIC CINA / L'esplosione di Marcelo Brozovic è sicuramente uno dei segreti principali della rinascita dell'Inter. Divenuto titolare inamovibile con Stefano Pioli in panchina, il centrocampista croato ha recentemente rinnovato il proprio contratto, legandosi ai colori nerazzurri fino al 2021, con una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro per l'estero. Ciò non ha tuttavia scoraggiato i numerosi estimatori del 24enne che, anche grazie ai tre gol realizzati nelle ultime cinque partite giocate, può esibire un biglietto da visita di tutto rispetto. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'ultima società a presentare un'offerta per il calciatore è stata il Tianjin Quanjian. La compagine allenata da Fabio Cannavaro non si è però spinta troppo oltre e ha proposto una cifra molto lontana dai 50 milioni citati sopra, incassando il perentorio 'no' della società meneghina.

Calciomercato Inter, Brozovic il più corteggiato

Come è noto, una delle priorità del calciomercato Inter è quella di piazzare alcune plusvalenze importanti per rispettare i parametri del 'fair play finanziario', ragion per cui per il centrocampista croato verranno prese in considerazione solamente offerte irrinunciabili. Anche dopo il rinnovo, diverse squadre straniere hanno chiesto informazioni sull'ex Dinamo Zagabria, senza tuttavia intraprendere trattative ufficiali per lui. Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool e Psg restano vigili, in attesa di muovere passi concreti a gennaio o nella sessione estiva di mercato del 2017. I nerazzurri, dal canto loro, sperano di fare cassa con altri giocatori, anche se la prestazione di ieri sera di alcuni giocatori in uscita - Banega in testa - suggerisce di agire con cautela.