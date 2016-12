Calciomercato Juventus, torna di moda Kroos: lo 'porta' Verratti?

22/12/2016 12:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI KROOS / Beppe Marotta è stato chiaro sul calciomercato Juventus estivo: "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo". Marotta ha escluso gli arrivi di Draxler e Donnarumma in casa Juventus ("Draxler ha rifiutato la Juventus 2 anni fa e ci ha dato molto fastidio. Per Donnarumma non vogliamo creare problematiche, il discorso non ci riguarda"), ma sono tanti i nomi 'eccellenti' sul calciomercato che gravitano nell'orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, da Kroos a Rakitic: Marotta prepara i grandi colpi

L'ultima suggestione in casa Juventus porta a Federico Bernardeschi, ma il grande sogno italiano di mercato in casa Juventus porta ancora il nome di Marco Verratti. Il suo agente, Donato Di Campli nelle scorse ore, ha lasciato aperta la porta ad un addio del centrocampista al Paris Saint-Germain, strizzando però l'occhio all'Inter ("Suning può prendere Verratti e tutti i giocatori del suo livello").

Il regista ex Pescara, inoltre, è corteggiatissimo anche da Bayern Monaco e Real Madrid. E se il suo futuro dovesse essere proprio a Madrid, per la Juventus - si legge su 'Tuttosport' - potrebbe riaprirsi una nuova interessante opportunità: l'arrivo a Torino di Toni Kroos, che potrebbe sentirsi 'stretto' dall'eventuale arrivo dell'italiano. Discorso simile per Isco e James Rodriguez, ma la Juve cerca al momento calciatori meno offensivi.

Sempre in Spagna, ma sponda Barcellona, c'è un altro obiettivo 'eccellente' della Juventus: è Ivan Rakitic. Nel caso in cui decidesse di cambiare aria nel pieno della sua maturazione calcistica, la società bianconera si farà trovare pronta con una super offerta.

S.D.