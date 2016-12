Ligue 1, da Tolisso a Kondogbia: tanti incroci di calciomercato con l'Italia

Maurizio Russo / Bruno De Santis

24/12/2016 21:00

CALCIOMERCATO LIGUE 1 / La sessione invernale di mercato che sta per aprirsi promette grandi colpi a livello internazionale. Uno degli assi che si annuncia più caldi nel mese di gennaio è quello che lega Italia e Francia. Tanti sono gli obiettivi dei club di Serie A che militano nel campionato transalpino così come non mancano i giocatori del campionato italiano che fanno gola alle formazioni francesi. Da Tolisso a Kondogbia passando per i vari Trapp, Defrel, Grenier e Mounier: Calciomercato.it vi offre una panoramica sul mercato in entrata ed in uscita che riguarda la Ligue 1.

Calciomercato, da Ben Arfa a Tolisso: ecco chi può lasciare la Francia a gennaio

Il Napoli sta pensando al dopo Reina e tra i profili più interessanti c'è Kevin Trapp: il portiere tedesco ha perso il posto da titolare al Paris Saint-Germain e anche Inter e Juventus ci stanno facendo un pensiero, ma attenzione al Borussia Dortmund che proverà a riportarlo in patria. In casa Psg è stata chiarita la situazione di Thiago Silva: il difensore brasiliano ha rinnovato il contratto in scadenza prolungandolo fino al 2020. Niente ritorno in Italia, quindi: Calciomercato.it aveva anticipato che non c'erano stati contatti ufficiali tra Thiago Silva e Juventus. Giocatore che può ancora lasciare Parigi è Hatem Ben Arfa, impiegato col contagocce finora da Emery: la Roma potrebbe pensare a lui per rimpiazzare Salah impegnato in Coppa d'Africa. I giallorossi, in realtà, avrebbero preferito Jesé Rodriguez in quel ruolo, ma l'ex Real Madrid è a un passo dal ritorno in patria con il Las Palmas. Niente da fare invece per Blaise Matuidi: il lungo corteggiamento della Juventus è destinato a fallire. Discorso simile per Marquinhos, che a gennaio non si muoverà nonostante il pressing di Barcellona ed Inter, sebbene i nerazzurri torneranno alla carica in estate. Il club meneghino proverà invece ad avere subito il regista polacco Grzegorz Krychowiak, sul quale potrebbe scatenarsi un derby d'Italia di mercato, che potrebbe ripetersi - ma a partire da giugno - anche per Marco Verratti, il cui procuratore ha aperto a nuove possibilità, escludendo la sua permanenza a vita nel Psg. Negli ultimi giorni, poi, si registra un ritorno di fiamma della 'Vecchia Signora' per Adrien Rabiot.

Il Milan, è noto, sta cercando rinforzi a centrocampo. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri c'è anche quello di Vincent Koziello, ma la richiesta del Nizza di 30-35 milioni di euro per il cartellino del 21enne mediano rendono la trattativa praticamente impossibile almeno per gennaio. La Roma invece potrebbe tornare alla carica per Clement Grenier, mediano sfumato la scorsa estate, che potrebbe arrivare dal Lione magari in cambio di Iturbe, ad un passo però dal Torino. La ricerca di giovani talenti, invece, ha portato i capitolini sulle tracce di Nicolas Pepé, attaccante classe 1995 dell'Angers. Di un anno più giovane è invece il trequartista brasiliano (con passaporto italiano) Gabriel Boschilia, che la Juventus vuol provare a soffiare all'Arsenal. Ma l'obiettivo primario dei bianconeri resta Corentin Tolisso, sebbene dalle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione emerga che il Lione voglia tenerlo fino al termine della stagione sperando che in estate si scateni un'asta internazionale. Non cambierà sicuramente maglia Mario Balotelli, il cui ottimo avvio di stagione con il Nizza ha comunque attirato l'attenzione dei club della Premier League.

Calciomercato, da Bacca a Immobile: la Ligue 1 insidia la Serie A

Ma non solo possibili arrivi dalla Francia: in Serie A c'è più di un calciatore che è finito nel mirino di compagini di Ligue 1 e nel calciomercato invernale potrebbero sbarcare Oltralpe. Come al solito è il Paris Saint-Germain a catalizzare l'attenzione: non è certo una novità l'interesse per Carlos Bacca, possibile sacrificio del Milan. Emery vorrebbe nuovamente con sé l'attaccante colombiano ma Galliani ha ribadito a più riprese la sua incedibilità: realtà o solo dichiarazioni di facciata? Intanto i parigini devono incassare il no di Ciro Immobile che al momento non ha intenzione di fare un'altra esperienza all'estero. Un rifiuto tira l'altro ed ecco che l'interesse del club campione di Francia per Perisic è destinato a non trasformarsi in qualcosa di concreto: il Fair Play Finanzario spinge l'Inter a fare qualche sacrificio, ma nella lista dei possibili partenti non trova spazio il croato.

Qualche possibilità in più di addio, invece, per Kondogbia che ha detto però no al Marsiglia nelle scorse settimane: il centrocampista transalpino vorrebbe, infatti, una piazza dello stesso livello di quella nerazzurra e sulle sue tracce ci sono Chelsea e Liverpool. Sempre la squadra di Rudi Garcia pensa a Manolo Gabbiadini: per lui il Napoli ha rifiutato 17 milioni dall'Everton. Ancora in tema di attaccanti, il Marsiglia segue anche Djordjevic della Lazio e Iago Falque che il Torino dovrebbe riscattare dalla Roma: su di lui anche il Lione. Occhi sulla Serie A anche per il Saint Etienne che ha messo nel mirino Defrel e Mounier. Per l'attaccante del Sassuolo la pista è complicata dalla folta concorrenza. Più facile puntare sull'esterno del Bologna: quest'anno sta trovando poco spazio nella squadra di Donadoni e vorrebbe tornare in patria.

Calciomercato, non solo Italia: Draxler e gli altri colpi della Ligue 1

Non c'è solo l'asse Italia-Francia, in Ligue 1 potrebbero sbarcare a gennaio anche calciatori provenienti da altri paesi: anche in questo caso il Psg la fa da padrone. La squadra di Emery ha ufficializzato Draxler e pensa anche a Ricardo Rodriguez. Il Marsiglia, invece, può chiudere con l'ex Milan Mathieu Flamini, ora in forza al Crystal Palace.

Capitolo sogni: sponda Parigi non hanno smesso di seguire il grande colpo. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Griezmann: in estate si proverà a pescare un asso dal poker dei più forti del momento.