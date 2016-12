Calciomercato Inter, non si fa plusvalenza con Banega: ecco perché va tenuto

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

22/12/2016 11:37

CALCIOMERCATO INTER BANEGA / Ever Banega resta il 'Colpo' estivo del calciomercato Inter 2016. L'acquisto più importante, rapporto qualità/prezzo (zero), il tesseramento migliore sotto il profilo dell'esperienza e personalità. Ricordando poi i nuovi arrivi nerazzurri degli ultimi due anni (Jovetic, Gabigol, Joao Mario, Dodo', Shaqiri), lo sbarco di Banega spicca ancora di più. E il gol contro la Lazio lo ha soltanto certificato. Una rete fondamentale per rompere gli equilibri della partita e una perla capace di impreziosire una prestazione di spessore. L'argentino (tra i migliori anche contro la Juve e la Roma) è stato fortemente voluto da Zanetti. Il suo acquisto è stato chiuso esattamente un anno fa, bruciando sul tempo l'agguerrita concorrenza di diverse società italiane e straniere. Sarebbe quindi paradossale cedere uno degli innesti più indovinati della gestione Zanetti-Ausilio, anche se a fronte di offerte vicine ai 10 milioni di euro. L'ex Siviglia è stato a lungo inseguito in Inghilterra e dal Monaco.

Calciomercato Inter, Banega parla della sua prestazione contro la Lazio

Intanto, al termine della vittoria di San Siro, il centrocampista ha spiegato ieri sera il suo momento attuale anche agli inviati di Calciomercato.it: "Io sono tranquillo, è normale che un calciatore voglia giocare sempre. Sono a disposizione del mister e mi farò trovare pronto quando mi chiamerà.

Nessuna difficoltà, almeno a parole, anche sulla posizione che deve occupare in campo. "lI ruolo? Non ho problemi a giocare sulla trequarti o a centrocampo, mi adeguo alle necessità della squadra. Champions? Dobbiamo stare tranquilli e pensare a lavorare. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, è stata una partita molto difficile all'inizio. Con i due gol abbiamo avuto il controllo della partita e siamo riusciti a vincere con il sacrificio della squadra".