Juventus-Milan, dalle polemiche alle probabili formazioni: le ultime di Supercoppa

Omar Parretti (@omarJHparretti)

22/12/2016 12:00

SUPER COPPA JUVENTUS MILAN / Non è neanche iniziata è già possiamo parlare della Supercoppa della discordia tra Juventus e Milan: accuse, poi toni scherzosi, di fatto si arriva a Doha dopo alcuni giorni un po' tesi che hanno senza dubbio scaldato un po' gli animi. 'Sana' polemica potremmo dire che ha fatto spostare velocemente l'attenzione dalla Serie A - in campo stasera - al Medio Oriente: bianconeri e rossoneri si giocano infatti il primo trofeo della stagione al Jassim Bin Hamad Stadium. Ultimo impegno del 2016 per entrambe le compagini che poi si getteranno nel calciomercato di gennaio, che per tutte e due potrebbe essere movimentato. Witsel in entrata alla Juve ed il colpo Caldara già prenotato, il caso Bacca per i rossoneri e Badelj-Fabregas nomi buoni a centrocampo. Prima però si scende in campo: Juventus e Milan giocano la Supercoppa a Doha: ultime dai ritiri, probabili formazioni ed un occhio al mercato.

Galliani attacca? Chiellini para: "Polemiche da vecchietti!". Il clima della vigilia

Quel ritardo aereo che per poco non faceva saltare tutto il programma di domani rimane piuttosto chiacchierato anche oggi. Se l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, aveva parlato di un chiaro svantaggio per il suo club ed il Presidente Berlusconi aveva rincarato la dose scherzosamente dicendo: "Per battere la Juve dovremmo cambiare tutti gli arbitri", adesso è arrivata la risposta di Chiellini. Il difensore della Juve infatti in un'intervista a 'La Stampa' ha bollato tutta la faccenda come una 'Polemica per vecchietti del bar di Livorno'.

La Supercoppa comunque è salva e domani alle 17.30 - diretta in chiaro su Rai 1 ed in streaming sul sito 'rai.tv' - la 'Vecchia Signora' ed il 'Diavolo' si daranno battaglia. Dalla sponda meneghina c'è chi ha provato a riportare la questione solo sul campo, come Giacomo Bonaventura che ha ammonito: "Il ritardo non deve essere un alibi", ma archiviato il caso aereo l'attenzione non si può che spostare sulla location della partita: Doha. Senza giri di parole l'operazione di marketing della Lega non è piaciuta ai tifosi, peraltro non un'iniziativa inedita dopo le gare disputate a Shanghai, negli Usa o a Tripoli nel lontano 2002. Aprire nuove frontiere commerciali è in questo momento il must dei vertici del nostro calcio, con buona pace dei sostenitori nostrani.

Juve: Dybala titolare? Montella rispolvera Bacca: le ultime

Messe nel cassetto tutte le questioni extra campo, si parla anche di calcio giocato: le scelte di Allegri e Montella non sono ancora definitive, specialmente il tecnico dei bianconeri infatti attende qualche rientro dell'ultimo minuto. La Juventus spera di recuperare Lichtsteiner per confermare lo schieramento a quattro in difesa con Barzagli e Chiellini centrali ed Alex Sandro sul versante opposto dello svizzero. In caso di forfait si scalda Rugani per una riorganizzazione della retroguardia a tre. Confermatissimi Marchisio e Khedira in mezzo al campo, la presenza di Sturaro invece dipende dalle scelte di modulo. Pjanic a sostegno delle due punte: Higuain sicuro, Dybala in ascesa rischia di soffiare il posto a Mandzukic. Montella parte invece dalla - quasi - certezza di rilanciare Carlos Bacca, diventando uomo mercato in queste settimane: sull'attaccante c'è il Psg di Emery, ma il mister rossonero non rinuncia alla sua punta ed anzi lo rispolvera dal primo minuto. Ai fianchi del colombiano ci saranno Suso e Bonaventura avazanto sula linea offensiva. I quattro a difesa di Donnarumma saranno Abate, Romagnoli, Paletta e De Sciglio; in mezzo Kucka, Locatelli e Bertolacci i favoriti.

News Supercoppa - Le probabili formazioni:



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain. All.: Allegri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella.