22/12/2016 11:47

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Impiegato con il contagocce da Luis Enrique, Aleix Vidal ha diversi estimatori in Italia, ma non solo. Secondo 'sport.es', Inter, Napoli e Roma hanno una concorrente in più nella corsa all'esterno del Barcellona che, nelle ultime ore, è finito anche nel mirino dello Swansea, alla ricerca di rinforzi sulle fasce.

D.T.