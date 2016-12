22/12/2016 11:27

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO BONAVENTURA / Buone notizie sul fronte Bonaventura in casa calciomercato Milan: come si legge sulle colonne di 'Tuttosport' oggi in edicola, Marco Fassone ha dato il via libera alla ratifica dell'intesa già raggiunta da Adriano Galliani con Mino Raiola sul rinnovo del contratto del centrocampista fino al 2020 a oltre 2 milioni di euro a stagione.

S.D.