Argentina, Bauza 'gela' Icardi: "Ecco quando potrà essere convocato"

22/12/2016 11:09

ICARDI ARGENTINA BAUZA / Il commissario tecnico della Nazionale argentina Edgardo Bauza ha rilasciato alcune dichiarazioni su Mauro Icardi, riportate dall'emittente radiofonica sudamericana 'La Oral Deportiva': "Icardi è il terzo centravanti. Lui sa che può essere convocato se succede qualcosa a Higuain o Pratto".

Ieri sera, nella sfida di campionato contro la Lazio, l'attaccante argentino ha realizzato una doppietta, che lo porta momentaneamente da solo in testa alla classifica marcatori della Serie A a quota 14 gol in 18 presenze, 16 in totale considerando anche le marcature in Europa League. Ben tre reti in più del 'Pipita' della Juventus, fermo a quota 13 in 22 presenze.

Argentina, Bauza gela Icardi: "Prima ci sono Higuain e Pratto"

In Argentina, però, non tutti la pensano come il commissario tecnico Edgardo Bauza. Basta tornare allo scorso novembre, poco più di un mese fa. Il Brasile travolge l''Albiceleste' per 3-0 nel girone di qualificazione ai Mondiali 2018 e mette nei guai gli argentini. E su Twitter, intanto, scatta la rivolta dei tifosi, che chiedono a gran voce e con un'enorme quantità di tweet di escludere proprio Gonzalo Higuain dalla nazionale per far posto in primis a Muaro Icardi, e poi anche a Paulo Dybala. Ma la protesta dei tifosi non basta. Il capitano dell'Inter, nonostante sul calciomercato sia ormai da mesi uno dei pezzi più pregiati come conferma anche il ricco rinnovo in nerazzurro con clausola monstre da oltre 100 milioni valida solo per l'estero, con la selezione argentina vanta solamente una presenza. Troppo poco, anche se la concorrenza è spietata.

S.D.