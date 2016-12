Calciomercato Inter, Pioli come Mazzarri e Mancini: ecco chi vuole!

22/12/2016 10:38

CALCIOMERCATO INTER LUIZ GUSTAVO / 'Ritorno al passato' per il calciomercato Inter: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro avrebbe effettuato un sondaggio in casa Wolfsburg per l'acquisto nel calciomercato di gennaio del centrocampista brasiliano (con passaporto tedesco) Luiz Gustavo, già cercato ai tempi di Mazzarri e Mancini ed ora nel mirino di Pioli. La proposta interista è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma i tedeschi non vorrebbero privarsi del giocatore a metà stagione.