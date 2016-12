Calciomercato Inter, Mourinho ha deciso il futuro di Fellaini

22/12/2016 10:50

CALCIOMERCATO INTER FELLAINI - Il suo avvistamento in quel di Milano nei giorni scorsi, non ha fatto altro che alimentare i preesistenti rumors del calcomercato. La stampa inglese ha infatti ipotizzato un imminente futuro in Serie A per Marouane Fellaini. L'altissimo centrocampista centrale della nazionale belga - dotato anche di passaporto Marocchino ed inconfondibile per la sua andatura e la foltissima capigliatura - è stato accostato nell'ultimo periodo alle due note e blasonate formazioni del capoluogo lombardo: Milan e Inter. Le due società lombarde, secondo quanto sostenuto dai giornali d'oltremanica, si sarebbero già messe in contatto con il Manchester United - titolare del cartellino del 29enne ex mediano dell'Everton - per sondare il terreno e capire quali margini ci siano per intavolare la trattativa.

Calciomercato Inter e Milan, Mourinho blocca la cessione di Fellaini

Giocatore di grande fisicità, molto duttile tatticamente e dotato di buonissima tecnica nonostante l'altezza (non è un caso che nei 'Toffees' venisse spesso impiegato anche come trequartista), Fellaini potrebbe essere un ottimo rinforzo per la mediana di entrambe le formazioni milanesi. La trattativa però, più che fallire, potrebbe proprio non iniziare. Questo scenario potrebbe davvero profilarsi qualora fossero confermate le indiscrezioni riportate dal portale 'ESPN.com': secondo il media infatti, il tecnico dei 'Red Devils', José Mourinho, avrebbe esposto ai dirigenti del suo club la volontà di voler confermare in rosa il giocatore, almeno fino al termine della stagione. Il giocatore - legato allo 'United da un contratto in scadenza nel giugno del 2018 - farebbe dunque ancora parte dei piani dello 'Special One'. Eppure, finora, Fellaini non ha trovato un'apprezzabile continuità di utilizzo nella gestione dell'allenatore lusitano. Molto probabilmente, di lui, si tornerà a parlare per il calciomercato inter il prossimo giugno.

F.S.