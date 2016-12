I CRAQUE DEL MOMENTO - Gomis: l'ariete per la rimonta di Garcia

Maurizio Russo

22/12/2016 15:40

GOMIS GARCIA OM / Il Marsiglia sembrava destinato ad un'altra stagione anonima e deludente dopo il tredicesimo posto dell'anno scorso. Nelle prime nove giornate l'OM aveva conquistato soltanto 12 punti e la zona retrocessione distava appena 5 lunghezze. Poi la svolta con il cambio in panchina: fuori Franck Passi e dentro al suo posto Rudi Garcia. Sotto la guida dell'ex allenatore della Roma i focesi hanno iniziato a rimontare posizioni su posizioni e, grazie alle quattro vittorie consecutive in Ligue 1, sono risaliti fino alla quinta posizione che vale l'accesso alla prossima Europa League.

CAPITANO, LEADER E GOLEADOR - A trascinare i compagni in questa rimonta ci sta pensando Bafetimbi Gomis. Il 31enne centravanti francese è leader e trascinatore in campo, non solo perché indossa la fascia di capitano. Nel momento più difficile si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha riportata in alto a suon di gol. Nelle quattro vittorie consecutive del Marsiglia dopo lo 0-0 contro il Saint Etienne c'è sempre il suo zampino: ha segnato il secondo gol nel 3-0 al Nancy, ha siglato la rete del 2-1 nel finale del match col Digione, ha sbloccato la gara conclusasi 2-0 con il Lille e quella vinta 2-1 a Bastia.

SCELTA DI CUORE - La scorsa estate Gomis è andato controcorrente. Scaricato dallo Swansea allora allenato da Guidolin, l'attaccante transalpino avrebbe potuto seguire la moda del momento sul calciomercato e accettare le ricche offerte che gli erano giunte dalla Cina e dal Qatar. E invece ha optato per una scelta di cuore: rinunciare a un contratto faraonico per tornare a giocare in patria. Garcia ringrazia.