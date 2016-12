Juventus-Milan, Chiellini: "Galliani? Lasciamo le polemiche ai vecchietti dei bar di Livorno"

22/12/2016 10:14

JUVENTUS-MILAN CHIELLINI - L'edizione odierna de 'La Stampa', propone un'intervista al difensore della Juventus, Giorgio Chiellini. Il nazionale azzurro ha risposto alle dichiarazioni dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che aveva posto l'accento sul fatto che i bianconeri fossero favoriti per la Supercoppa italiana visto il giorno in più di lavoro a Doha.

"Può succedere anche quando vai in vacanza di non prendere un aereo, non è una partita falsata - ha sottolineato l'ex Fiorentina e Livorno - Le polemiche non ci toccano, le lasciamo ai vecchietti dei bar di Livorno. Per quel che riguarda le affermazioni di Silvio Berlusconi, sono qui da dodici anni e ne ho sentite di peggio. Ma lu si sa che non è così e lo ha vissuto sulla sua pelle, con i grandissimi Milan che ha avuto negli ultimi 30 anni".

F.S.