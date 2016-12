23/12/2016 01:25

MANCHESTER CITY VAN DIJK - Il Manchester City fa sul serio per Virgil van Dijk. Stando al 'Sun', il club allenato da Guardiola sarebbe intenzionato mettere sul piatto quasi 60 milioni di euro per il 25enne difensore olandese sotto contratto fino al 2022 con il Southampton. I 'Citizens' starebbero preparando un'offerta faraonica per anticipare la concorrenza fra le altre di Chelsea e PSG.



G.M.