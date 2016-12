Juventus, Bonucci svela: "Mio figlio voleva farmi l'esultanza di Belotti..."

22/12/2016 10:05

JUVENTUS BONUCCI - Ha fatto il giro del web la foto postata da Leonardo Bonucci dopo il derby tra Juventus e Torino, dove i due figli del difensore venivano immortalati uno con la maglia bianconera e l'altro con quella granata. Lo stesso Bonucci ha svelato ospite alla trasmissione 'Little Big Show' condotta da Gerry Scotti: "Lorenzo ha indossato la maglia del Torino per vedere il derby. Gli ho detto che avrei preso la maglia della Juve per vedere la gara e si è bloccato nel salone dicendomi: 'No papà, io voglio quella del Torino così quando segna Belotti ti faccio la sua esultanza'".



Bonucci ha raccontato anche un retroscena sulla sua classica esultanza: "E' una scommessa con degli amici, uno della Lazio, uno dell'Inter, uno del Milan, uno della Juve. Tutto è cominciato quando sono passato alla Juventus dal Bari: abbiamo fatto una scommessa e se avessi fatto cinque gol nell'anno loro si sarebbero rasati la testa, a patto che io facessi questo segno, che significa sciacquatevi la bocca. E' cominciata da lì, poi ho visto che piaceva anche ai tifosi e l'ho tenuta".



G.M.