VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT, il telegiornale mattutino del 22 dicembre

22/12/2016 10:00

CALCIOMERCATO SERIE A / Torna l'appuntamento quotidiano con le news di Calciomercato.it. Come ogni giorno vi offriamo il riepilogo di tutte le notizie più importanti provenienti dal mondo del calciomercato Serie A: la Juventus punta Baselli e Bernardeschi mentre la Roma vede (quasi) sfumare Jesé Rodriguez. Pioli non teme l'ombra di Simeone, forte della convincente vittoria contro la Lazio. La società biancoceleste è tra i quattro club italiani interessati a Cerci per gennaio.

S.D.