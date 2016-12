VIDEO CM.IT - Da Darmian a Conti: la Top 5 dei terzini destri sul calciomercato

22/12/2016 09:40

CALCIOMERCATO TERZINO DARMIAN - Mancano pochi giorni alla riapertura del calciomercato per la sessione invernale. E la caccia ad un rinforzo in difesa sulle corsie laterali potrebbe infiammare il calciomercato di Serie A. Non è un mistero l'interesse dell'Inter per Matteo Darmian, poco utilizzato al Manchester United da Mourinho, mentre in uscita dai nerazzurri potrebbe esserci D'Ambrosio. Altre occasioni per le italiane potrebbero essere Danilo e Debuchy, con quest'ultimo accostato alla Roma. Infine, Andrea Conti: il giovane laterale si sta mettendo fine evidenza con la maglia dell'Atalanta, meritandosi le attenzioni di Napoli, Juventus e Inter.



G.M.