Calciomercato Serie A, corsa a quattro per Cerci

22/12/2016 09:10

CALCIOMERCATO SERIE A CERCI - L'Italia chiama Alessio Cerci. Il 29enne attaccante nato a Velletri - mai utilizzato finora da Simeone - è destinato a lasciare l'Atletico Madrid nella prossima finestra invernale del calciomercato. Lo scorso agosto sfumò il passaggio del giocatore al Bologna, con il club felsineo che starebbe provando però un nuovo assalto per l'imminente sessione di gennaio.



Ma non solo: anche la Lazio avrebbe mostrato interesse per Cerci, mentre altre due ipotesi percorribili potrebbero essere Genoa e Atalanta. In Liguria si tratterebbe di un ritorno per il classe '87, dove andrebbe a sostituire Pavoletti (ad un passo dal Napoli), mentre con la maglia degli orobici potrebbe essere il sostituito ideale nell'eventualità in cui il 'Papu' Gomez salutasse a metà stagione la 'Dea'. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi, con vista Serie A, sul futuro di Cerci.

G.M.