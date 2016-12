Nizza, Raiola avverte: "Contatti per il ritorno di Balotelli"

22/12/2016 09:00

CALCIOMERCATO BALOTELLI - Ai microfoni di 'TalkSport, Mino Raiola ha parlato del futuro del suo assistito Mario Balotelli. L'intervista, verosimilmente, è stata concessa prima dell'espulsione rimediata ieri dal giocatore in Bordeaux-Nizza. Queste le parole dell'agente: "Potrebbe far ritorno in Premier League. Abbiamo già avuto contatti con alcuni club inglesi, ma è veramente presto per dirlo. Con Mario, vogliamo procedere giorno per giorno. E' una vergogna che Klopp non gli abbia mai dato una vera chance ma Mario sta provando, a se stesso prima che agli altri, che può farcela. Io penso che abbia capito gli errori commessi in passato. E' inutile, però, guardare al passato. Bisogna pensare al futuro".

S.D.