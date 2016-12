Calciomercato Inter, da Banega a Pioli: si riparte 'grazie' alla Lazio!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/12/2016 08:30

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / La netta e perentoria vittoria per tre reti a zero dell'Inter contro la Lazio, ieri in campionato, potrebbe cambiare il destino di più di una persona in casa nerazzurra, in primis dell'allenatore Stefano Pioli. Arrivato tra lo scetticismo generale dei tifosi, già delusi dal divorzio con Mancini e dalla deludente parentesi de Boer, il tecnico ex Lazio ha iniziato la sua avventura interista senza clamori riuscendo piano a piano a rimettere insieme i 'cocci' nerazzurri. Ora, l'ombra di Diego Pablo Simeone sul calciomercato Inter non fa più paura e la conferma a lungo termine alla guida tecnica del club si fa ipotesi di calciomercato sempre meno remota.

Calciomercato Inter, Pioli vede la conferma. E Banega e Kondogbia?

Lo stesso Pioli, ieri, ha esaltato le prestazioni di due calciatori in odor di addio a Milano, Banega e Kondogbia: "Mi sono piaciuti, sono giocatori di qualità e mi auguro che questa prestazione li convinca che possano giocare con noi e fare molto bene”. I due sono nomi 'caldi' come eventuali 'sacrificati' sul mercato di gennaio per motivi di fairplay finanziario ma la prova di ieri - e le parole di Pioli - potrebbero rimettere tutto in discussione.

Banega, al termine di Inter-Lazio, ha parlato della sua attuale situazione in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Io sono tranquillo, è normale che un calciatore voglia giocare sempre. Sono a disposizione del mister e mi farò trovare pronto quando mi chiamerà. Il ruolo? Non ho problemi a giocare sulla trequarti o a centrocampo, mi adeguo alle necessità della squadra. Champions? Dobbiamo stare tranquilli e pensare a lavorare. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, è stata una partita molto difficile all'inizio. Con i due gol abbiamo avuto il controllo della partita e siamo riusciti a vincere con il sacrificio della squadra".