Calciomercato, Juventus sempre più italiana: tentazioni Bernardeschi e Baselli

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

22/12/2016 08:30

JUVENTUS BERNARDESCHI BASELLI - Testa al presente con Supercoppa, il record dei sei scudetti consecutivi e il sogno Champions, ma anche e soprattutto alla Juventus che verrà. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris lavora alacremente per porre le basi alla squadra del futuro, con Marotta e Paratici che riservano un occhio di riguardo ai talenti italiani e di prospettiva. Lo stesso Ad della 'Vecchia Signora' non ha escluso infatti nuovi investimenti di grido anche per le prossime sessioni di calciomercato.



Per il calciomercato Juventus - oltre a Verratti e Donnarruma - uno dei possibili obiettivi della prossima estate potrebbe essere Federico Bernardeschi, gioiello della Fiorentina da sempre apprezzato in quel di Vinovo. Se il club campione d'Italia non dovesse puntare su Berardi, il mancino di Carrara diventerebbe allora un nome sensibile nella lista di Allegri, che apprezza il giocatore anche per la sua duttilità tattica. Su Bernardeschi, apprezzato all'estero e in particolare in Inghilterra, ci sarebbe da superare comunque la forte concorrenza dell'Inter: la Fiorentina lo valuta circa 40 milioni di euro, con i viola che però tenteranno di blindare però il proprio asso oltre il 2019, scadenza attuale del contratto del baby classe '94.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Baselli nella lista di Allegri

Un altro profilo che la dirigenza della Juventus valuterebbe è quello di Daniele Baselli, monitorato costantemente e già finito nel mirino di Marotta l'ultima estate dopo le resistenze dello Zenit per Witsel. Mezz'ala o all'occorrenza regista, il 24enne del Torino piace ad Allegri e rappresenterebbe un puntello di prospettiva e qualità per la mediana bianconera. Difficile che il patron granata Cairo se ne privi per meno di 25 milioni di euro (ha un contratto fino al 2019, ndr), con il Milan che potrebbe diventare un'insidia per la corsa al cartellino di Baselli.