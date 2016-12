Calciomercato Juventus, Marotta promette: "Altri colpi alla Pjanic o Higuain! Donnarumma e Draxler..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/12/2016 07:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS DICHIARAZIONI MAROTTA / L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Tuttosport' sul calciomercato Juventus da Doha, dove la squadra bianconera affronterà venerdì 23 dicembre il Milan per la Supercoppa Italiana. Tra i temi di calciomercato affrontati dal dirigente bianconero spiccano Witsel, N'Zonzi, Caldara, Draxler e Donnarumma.

Calciomercato Juventus, Marotta: "Arriveranno altri Pjanic o Higuain"

CALDARA - "Il mercato inizia il primo gennaio... Ufficialmente non ne posso parlare. E' un giovane interessante che possiamo mettere accanto a Rugani. Siamo alle fasi conclusive, l'operazione si chiuderà a gennaio ma potrebbe arrivare a Torino a giugno 2018".

CALCIOMERCATO INVERNALE - "A gennaio solo centrocampisti? Sì, il ruolo è quello. E' difficile trovare calciatori all'altezza della Juventus trasferibili. Se prenderei un giocatore che non fa la Champions? Non possiamo disdegnare un'opportunità che ci può garantire il futuro, anche se in coppa vogliamo arrivare fino in fondo".

WITSEL - "Va in scadenza a giugno, restano 5 mesi di reale attività e quindi l'offerta non può essere alta. Un milione per ogni mese? Più o meno, ma siamo in una fase di stallo".

N'ZONZI - "Con il Siviglia i rapporti sono ottimi, i sondaggi si fanno...".

DAHOUD - "Sondaggio per Dahoud? Sono tanti i giocatori su cui abbiamo puntato l'attenzione".

DRAXLER - "No, Draxler non può arrivare. Soprattutto per il fatto di aver rifiutato la Juventus due anni fa. Ci ha dato molto fastidio. Chi rifiuta la Juve una volta... Noi guardiamo altrove. Soprattutto in Italia".

POTERE ECONOMICO - "Altri acquisti alla Pjanic o alla Higuain? Abbiamo aumentato la potenza di fuoco e quindi l'area sportiva può fare investimenti molto importanti. Abbiamo voglia di continuare su quella strada, mixando equilibri economici e obiettivi sportivi. In estate un colpo da 80 milioni? Dobbiamo rispettare certi equilibri, ma vogliamo collocarci tra le migliori squadre al mondo".

DONNARUMMA - "Siamo abili nel prendere giovani, ma non vogliamo creare problematiche ed il discorso non ci riguarda".