Calciomercato Roma, 'tegola' Jesé: accordo con il Las Palmas. Retroscena Milan

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/12/2016 07:35

CALCIOMERCATO ROMA JESE' / Jesé Rodriguez, salvo nuovi colpi di scena, non si trasferirà alla Roma nel corso dell'ormai imminente sessione di calciomercato invernale. Dalla Spagna, infatti, giungono cattive notizie per il calciomercato Roma: secondo quanto riferisce 'El Larguero', il Las Palmas ha praticamente definito l'acquisto dell'attaccante del Psg, nato proprio a Las Palmas de Gran Canaria e desideroso di tornare a giocare nel suo Paese. Calciatore e dirigenza del club isolano si sono incontrati recentemente a Parigi, raggiungendo l'accordo per il trasferimento.

Calciomercato Roma, Jesé si allontana: accordo con il Las Palmas. E il Milan...

L'ex calciatore del Real Madrid, arrivato al Paris Saint-Germain in estate per 25 milioni di euro, ha rifiutato tante altre offerte, tra cui - rivelano dalla Spagna - anche una del Milan. Tra Roma e Psg era spuntata l'ipotesi di un affare con protagonisti lo stesso Jesé Rodriguez e Antonio Rüdiger. Ora, però, la 'tegola': per il trasferimento del giocatore al Las Palmas manca solo l'intesa definitiva tra i club sul pagamento di parte dell'ingaggio dell'attaccante.