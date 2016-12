Calciomercato Empoli, sirene inglesi per Mchedlidze

22/12/2016 06:02

CALCIOMERCATO EMPOLI / Tre gol in due partite e per Levan Mchedlidze scattano le sirene inglesi. L'attaccante dell'Empoli, reduce da un ottimo periodo di forma, avrebbe infatti suscitato l'interesse di alcuni club di Premier League, propensi ad avvicinarsi alla valutazione di 2 milioni di euro. Tuttavia, riporta 'Gazzamercato', la volontà del calciatore sarebbe quella di restare in maglia azzurra. Classe '90, Mchedlidze è alla settima stagione nell'Empoli e ha un contratto in scadenza nel 2018.

M.D.A.