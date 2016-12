Calciomercato Milan, agente Luiz Adriano: "In Russia sarebbe una stella"

22/12/2016 06:27

CALCIOMERCATO MILAN LUIZ ADRIANO / Tra i sicuri partenti in casa Milan figura anche il nome di Luiz Adriano. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento dello Spartak Mosca nei suoi confronti: "Sarebbe un ottimo acquisto e non solo per lo Spartak, ma per tutto il calcio russo", ha ammesso il suo agente, Claudio Vigorelli, a 'Championat.com'. "Conosco bene il campionato dato che vi ha giocato il mio assistito Eto'o - ha proseguito il procuratore - Con la partenza di Hulk c'è bisogno di giocatori famosi e Luiz Adriano potrebbe diventare la stella della Premier League russa, inoltre la sua esperienza allo Shakhtar può agevolare il suo adattamento".

D.G.