VIDEO CM.IT - Inter-Lazio, Parolo ammette: "Dobbiamo crescere"

Dall'inviato Valerio Cassetta

22/12/2016 00:01

INTER LAZIO / Marco Parolo ha analizzato la sconfitta della Lazio contro l'Inter. Il centrocampista ha parlato in zona mista, dove ai cronisti presenti, tra i quali gli inviati di Calciomercato.it, ha riferito: "Questa è una Lazio che deve crescere, per il primo tempo non c’è niente da dire. Noi non abbiamo fatto gol, l’hanno fatti loro. Se avessimo vinto con tutte a quest’ora saremmo stati primi. Stiamo facendo un grande campionato. Dobbiamo capire cosa ci manca e diventare grandi anche in queste partite. Nei secondi tempi cala un po’ la concentrazione. Dobbiamo migliorare per quanto riguarda la testa e leggere meglio le situazioni. Dobbiamo crescere, è una squadra giovane e ci può stare. Tiriamo fuori la rabbia da questa sconfitta e ripartiamo".

OBIETTIVO - "Questa Lazio vuole dire la sua in campionato e vuole continuare a crescere. Ad inizio stagione non pensavamo nemmeno al settimo posto. La partita oggi è cambiata da un episodio. Nel primo tempo non siamo stati a guardare. Nel girone di ritorno ci vogliamo far trovare e pronti e dimostrare quanto valiamo. C’è tanta voglia di ripartire come abbiamo sempre fatto. Nello spogliatoio sappiamo che questa squadra può battere tutti, però dobbiamo essere intelligenti e capire dove sbagliamo e dove migliorare. Non siamo una squadra più debole delle altri, magari ci sono giocatori meno abituati a certe partite".

PIOLI - "Complimenti a lui e a quello che sta facendo. Adesso guardiamo a noi e a ripartire. Mi auguro un girone di ritorno importante come quello di andate. Spero che nonostante questa sconfitta, i nostri tifosi possano essere soddisfatti delle nostre prestazioni perché ce la mettiamo tutta”.

M.D.A.