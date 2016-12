Ligue 1, 19a giornata: Balotelli furioso, Garcia vola

21/12/2016 23:34

LIGUE 1 BALOTELLI PSG / Gol, spettacolo e nervosismo nella 19a giornata di Ligue 1. Il campionato francese stasera non si è fatto mancare nulla. Serata amara per la capolista Nizza, che contro il Bordeauz non va oltre lo zero a zero. Da sottolieare l'espulsione di Mario Balotelli dopo un calcione rifilato a Lewczuk al 92'. L'attaccante italiano è apparso piuttosto nervoso durante la gara e si è lasciato andare a un brutto gesto proprio nel finale. Vittoria nitida del PSG, che liquida il Lorient con un perentorio 5 a 0. L'Olympique Marsiglia di Garcia, invece, si porta nelle zone alte della classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva.

Bastia-Marsiglia 1-2: 8' Gomis (M); 83' Djiku (B); 90'+1' N'Jie (M)

Bordeaux-Nizza 0-0

Dijon-Tolosa 2-0: 49' Tavares; 55' Lees Melou

Lille-Rennes 1-1: 22' Ntep (R); 87' Eder (L)

Metz-Guingamp 2-2: 13' Cohade (M); 90'+1' Hein (M); 48', 74' Briand (G)

Monaco-Caen 2-1: 48' Falcao (M); 76' Bakayoko (C); 90'+4' Bazile (C)

Nantes-Montpellier 1-0: 13' Lima

Lione-Angers 2-0: 8' Lacazette; 84' Fekir

PSG-Lorient 5-0: 25' Meunier; 45'+1 (A) Toure; 50' Silva; 63' Cavani; 70' Lucas

S. Etienne-Nancy 0-0

CLASSIFICA: Nizza 44, Monaco 42, Psg 39, Lione 34, Guingamp 30, Marsiglia 30, Rennes 28, Tolosa 26, Saint-Etienne 26, Bordeaux 25, Montpellier 22, Lille 21, Nancy 21, Bastia 20, Dijon 19, Angers 19, Nantes 19, Metz 19, Caen 18, Lorient 15.

M.D.A.