Inter, la cura Pioli inizia a fare effetto: già 'doppiato' de Boer

21/12/2016 23:45

INTER MEDIA PUNTI PIOLI DE BOER / L'Inter centra la terza vittoria di fila in campionato e rilancia le proprie quotazioni per la zona Champions, che ora dista appena 4 punti. Un'inversione di tendenza targata Stefano Pioli che in 6 gare ha già fatto decisamente meglio del suo predecessore Frank de Boer. Lo confermano i numeri: il tecnico di Parma viaggia ad una media di 2,16 punti a partita grazie ai 13 conquistati in 6 gare; l'olandese invece ne aveva conquistati 14 in 11 match (1,27 di media).

D.G.