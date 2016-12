VIDEO CM.IT - Inter-Lazio, Banega: "Vittoria importante, obiettivo Champions"

Andrea Della Sala

21/12/2016 23:24

INTER LAZIO / Ever Banega ha commentato la vittoria della sua Inter contro la Lazio. Il centrocampista, autore della prima rete nerazzurrra, ha parlato a 'Premium Sport': "Per noi era importante chiudere l'anno vincendo contro un avversario forte che sta facendo cose buone. L'Inter deve continuare a lavorare. Sono felice per il gol. La squadra è stata sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', nella ripresa siamo andati meglio. Ruolo? Non ho alcun problema. Nella mia carriera ho giocato sia alto che basso. L'importante è mettersi a disposizione del mister. Icardi non va in Nazionale? Sta facendo bene, si sta impegnando. C'è ampia scelta in quel ruolo. Champions League? E' sicuramente il nostro obiettivo. Stiamo lavornado bene per riuscirci".

Successivamente l'argentino ha parlato in zona mista dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, è stata una partita molto difficile all'inizio. Con i due gol abbiamo avuto il controllo della partita e siamo riusciti a vincere con il sacrificio della squadra. Io sono tranquillo, è normale che un calciatore voglia giocare sempre. Sono a disposizione del mister e mi farò trovare pronto quando mi chiamerà. Il ruolo? Non ho problemi a giocare sulla trequarti o a centrocampo, mi adeguo alle necessità della squadra. Champions? Dobbiamo stare tranquilli e pensare a lavorare".

M.D.A.