Inter-Lazio, Inzaghi: "Dopo il gol di Banega siamo usciti dal campo. Dobbiamo fare il salto"

21/12/2016 23:05

INTER LAZIO INZAGHI POSTGARA / La Lazio chiude il 2016 con una sonora sconfitta. Al 'Meazza' l'Inter vince per 3-0 e, al termine del match, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi a 'Premium Sport': "A parer mio abbiamo fatto un buon primo tempo, purtroppo non siamo riusciti a far gol e nel calcio conta. L'Inter è stata brava, una squadra matura come la nostra non può permettersi di prendere due gol così. La squadra non ha avuto reazione dopo la prima rete, questa cosa dovremo rivederla. Keita? Avevo programmato di fare una partita del genere. Siamo stati bravissimi ad avere occasioni. Inizialmente la gara è stata programmata nel modo giusto, poi dopo il gol di Banega la Lazio è uscita dal campo".

NUMERI NEGATIVI - "Stiamo analizzando i dati e i numeri. Purtroppo c'è questo dato dei tanti gol presi nel secondo tempo. E' una cosa che non deve accadere altrimenti non faremo mai il salto soprattutto in partite come questa. La classifica è buona, bisogna difenderla. Ci sono tante squadre costruite bene, noi dobbiamo fare di più. Gli attaccanti hanno sempre fatto gol e torneranno a farli. Può succedere di prendere gol, devo essere bravo a far capire loro che dopo bisogna reagire".

CRISI IMMOBILE - "Penso che sia stata una bellissima Lazio nel primo tepo. Lui anche stasera è stato abile e bravo a farsi trovare. Sono periodi, al più presto Ciro tornerà a segnare. Abbiamo vinto con la Fiorentina e pareggiato col Napoli. Oggi avremmo meritato il vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa avremmo dovuto reagire da squadra dopo il gol. Il primo tempo non mi dava mai la sensazione di subire gol: sembravamo padroni del campo, gli abbiamo concesso un solo tiro in porta. Non ho visto il terzo gol ma so che siamo andati leggeri".

D.G.