Inter-Lazio, Icardi: "Spero in un 2017 migliore!"

INTER LAZIO / Mauro Icardi ha parlato al termine della vittoria per 3 a 0 dell'Inter contro la Lazio. L'attaccante è apparso piuttosto soddisfatto: "Stiamo lavorando molto bene, non dobbiamo buttare via quanto fatto dopo le feste - esordisce a 'Premium Sport' - Dobbiamo essere subito memori dell'anno scorso, quando dopo dicembre non siamo andati bene. Speriamo in un 2017 diverso, penso che lo meritiamo per come stiamo lavorando. E' stata una buona partita da parte di tutti, non solo per me. Quando fai bene i frutti arrivano. Champions? Andiamo piano, siamo lì. Abbiamo scalato la classifica".

