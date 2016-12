Inter Gabigol e Banega: due idoli agli antipodi a San Siro

Andrea Della Sala (@dellas8427)

21/12/2016 22:38

INTER BANEGA GABIGOL / A sbloccare la gara tra Inter e Lazio ci ha pensato Ever Banega. L'argentino, schierato titolare da Pioli anche per la squalifica di Joao Mario, ha aperto le danze con una grandissima conclusione da fuori area dopo un primo tempo nel quale ha creato poco. Troppo compassato e lento nel far girare palla, ha pensato più a dare fastidio a Biglia che a crearne alla Lazio muovendosi tra le linee. Nella seconda frazione, però, dopo 9' estrae dal cilindro una perla che permette ai nerazzurri di andare avanti e di poter sfruttare i buchi lasciati dagli ospiti nella ricerca del pareggio. Una gara (finalmente) positiva, forse la risposta che Pioli attendeva e che potrebbe allontanare le recenti voci di calciomercato che erano iniziate a gravitargli attorno.

È stata anche la serata di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Terza apparizione per l'ex Santos dopo i 16' col Bologna e i pochi spiccioli col Sassuolo. L'ingresso del brasiliano è stato accompagnato dai boati dei tifosi interisti curiosi di vedere all'opera il giocatore. Tanta voglia di fare per Gabigol che sotto i tifosi li ha invitati ad esultare e a incitare la squadra. Ogni pallone toccato dal brasiliano è seguito con calore dai supporter dell'Inter che tifano prima per il suo ingresso e poi per le sue giocate personali.