PAGELLE E TABELLINO DI INTER-LAZIO: Icardi scatenato, Anderson si spegne all'intervallo

Davide Ritacco

21/12/2016 22:45

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-LAZIO PROMOSSI E BOCCIATI – Difesa granitica e attacco prolifico. Pioli era stato profetico. Banega strappa applausi ma è Icardi ad essere devastante. Terza vittoria consecutiva dei nerazzurri e classifica accorciata. La Lazio dura un tempo.

INTER

Handanovic 6,5 – Pochi interventi ma decisivi. Bravo su Immobile e Milinkovic. Nella ripresa è ancora determinante anche contro Keita.

D'Ambrosio 6,5 – Buona costruzione di gioco e buone diagonali. La cura Pioli sta dando i suoi frutti. Titolare inamovibile.

Miranda 6,5 – Fa fatica a seguire i tagli degli esterni biancocelesti ma è bravissimo a guidare la difesa e sbrogliare con classe situazioni complicate.

Murillo 6 – In affanno quando Immobile si aggira dalle sue parti ma la sua potenza fisica lo aiuta. Nella ripresa corre meno rischi.

Ansaldi 6 – Bene quando deve affondare con discese interessanti, meno compatto quando a puntarlo è Felipe Anderson. Abbandonato al suo destino contro il brasiliano. Dal 63’ Nagatomo 6 – La sua freschezza dà una mano alla difesa anche se sul 3-0 è tutto più semplice.

Brozovic 6 – Buona circolazione di palla. Alcune delle migliori azioni dell’Inter partono dai suoi piedi. Non è però incisivo come spesso gli capita quando si presenta al tiro o prova l’inserimento. Va meglio da mezzala.

Kondogbia 6,5 – Partita di spessore in mezzo al campo. Il francese sta ritrovando se stesso, piano piano, partita dopo partita. Pioli lo sta utilizzando bene senza troppa pressione. Ci sono ancora delle imprecisioni tattiche ma sembra in crescita.

Candreva 6 – Nel primo tempo si accentra continuamente per dare una mano a Candreva e per lasciare spazio a D’Ambrosio. Nella ripresa ritorna nella sua posizione più naturale e le cose vanno meglio. Gabigol s.v.

Banega 7 – Mezzo voto in più per il gol perché non stava giocando una partita sfavillante però il gran gol cambia tutto. Fa capitolare la Lazio e mette in discesa la gara. Dal 74’ Palacio 6 – Fa rifiatare Banega e rimette in equilibrio la formazione nerazzurra.

Perisic 5,5 – Spreca la migliore occasione del primo non facendosi trovare puntuale al cross invitante di Icardi. Abulico, ancora un’altra partita insufficiente. Non il suo miglior momento.

Icardi 7,5 – Prima rete da attaccante vero. La doppietta è frutto di uno schema ben eseguito con l’aiuto di Marchetti più un palo. I movimenti sono da rapace d’area. C’è una costante, ogni pallone affidatogli in area di rigore diventa pericoloso. Con un attaccante così, l’Inter può sognare.

All. Pioli 8 – Con Banega in campo è costretto ad un assetto diverso rispetto alla vittoria contro il Sassuolo. Ciò nonostante la squadra risponde bene e vince la terza partita consecutiva che rilancia i nerazzurri in classifica. E’ sicuramente un suo merito ed è forse la sua migliore Inter e i margini per migliorare e risalire ci sono.

LAZIO

Marchetti 5 – L’errore sul secondo di Icardi è troppo evidente. Sul gol di Banega non poteva farci nulla ma sugli altri due ha dimostrato le sue imperfezioni.

Basta 6 – Contro Perisic non ha molto da patire perché il Croato non è in serata. Però presta meno intenzione al resto.

de Vrij 5,5 – Bravissimo nelle letture difensive sa sempre dove va a finire il pallone. Nel gioco aereo è insuperabile ma commette alcuni errori sui gol e dopo i gol si scioglie contro Icardi.

Wallace 5,5 – In alcune occasioni è ingenuo e irruento. In altre invece mostra sicurezza e forza. Una partita altalenante come il suo voto.

Patric 5 – Radu non ce la fa e tocca e allora tocca a lui scendere in campo un po’ a sorpresa. In ritardo su alcune chiusure e timido anche in avanti. Dal 59’ Keita 6 – Dimostra che averlo lasciato in panchina è stato un azzardo. Entra e dà la scossa ma non basta.

Parolo 5 – Si è visto davvero poco per tutta la partita. Dei suoi proverbiali inserimenti nemmeno l’ombra. Partita anonima.

Biglia 6 – Come sempre ottime geometrie in mezzo al campo. Orchestra tutte le azioni della Lazio ed ha un filo diretto con Immobile ma nella ripresa cala come tutta la squadra. Dal 83’ Cataldi s.v.

Milinkovic 5,5 – Grande potenza fisica e corsa. Mette nei guai i difensori dell’Inter con i suoi inserimenti ma non incide.

Felipe Anderson 6 – Palla al piede è difficilmente marcabile, dimostrazione pratica la discesa in slalom al 25’. Si spegne con il passare dei minuti.

Immobile 5,5 – Generoso come sempre e sempre pronto a lanciarsi negli spazi dettando i passaggi ai propri compagni ma non tira quasi mai.

Lulic 5 – Qualche buona iniziativa ma finisce male come tutta la squadra perdendo subito la testa e facendo asfaltare dalla sua parte. Dal 72’ Lombradi 5,5 – Tanta buona volontà ma poco incisivo.

All. Inzaghi 5,5 – Lascia Keita in panchina e prova a sorprendere l’Inter con l’inserimento di Lulic. Le cose vanno bene per 45’ ma poi l’Inter prende il sopravvento e la sua Lazio si perde nei meandri di una partita fin troppo lineare. Brutto stop.

Arbitro: Mazzoleni 5 – Due rigori negati, tutti nella ripresa. Se nel primo tempo la direzione di gara era stata sufficiente, nella ripresa gli sfugge la partita di mano. Icardi viene steso in area da Biglia così come poteva starci il rigore anche su Parolo. C’è il sospetto anche di un terzo rigore negato ai nerazzurri.

TABELLINO

INTER-LAZIO 3-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi (dal 63’ Nagatomo); Brozovic, Kondogbia; Candreva (dal 86’ Gabigol), Banega (dal 74’ Palacio), Perisic; Icardi. A disp.: Carrizo, Berni, Ranocchia, Andreolli, Yao, Santon, Gnoukouri, Eder, Biabiany. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Patric (dal 59’ Keita); Parolo, Biglia (dal 83’ Cataldi), Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic (dal 72’ Lombardi). A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Lukaku, Hoedt, Cataldi, Murgia, Kishna, Luis Alberto, Djordjevic.. All.: Inzaghi

Arbitro: Mazzoleni da Bergamo

Marcatori: 54’ Banega (I), 56’, 65’ Icardi (I)

Ammoniti: 57’ Ansaldi (I), 58’ Felipe Anderson (L), 64’ Lulic (L), 76’ Miranda (I)

Espulsi: