Serie A, Inter-Lazio 3-0: doppio Icardi, black out biancoceleste

21/12/2016 22:39

INTER LAZIO / Netta vittoria per l'Inter nell'anticipo della 18a giornata di Serie A contro la Lazio. I nerazzurri, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, sono usciti fuori nella ripresa. Se nella prima frazione i biancocelesti avevano sfiorato la rete con Immobile e Felipe Anderson, infatti, i nerazzurri sono riusciti subito a incanalare nel binario giusto il match grazie alla rete di Banega al 54', arrivata con un destro potente e preciso dai 20 metri. Duro colpo per la Lazio, che dopo soli tre minuti ha fatto i conti con la testata vincente di Icardi. Al 67', poi, un altro gol dell'argentino ha chiuso definitivamente la partita. Da notare la prova di Gabigol, entrato nei minuti finali e autore di alcuni dribbling che hanno infiammato il pubblico. Con questi tre punti, L'inter si conferma in zona Europa League.

Inter-Lazio 3-0: 54' Banega; 57', 67' Icardi

CLASSIFICA: Juventus 42; Roma 35; Napoli e Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Fiorentina 26; Torino e Chievo 25; Udinese 24; Genoa 23; Sampdoria 22; Bologna e Cagliari 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Crotone e Palermo 9; Pescara 8.

M.D.A.