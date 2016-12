Juventus-Milan, Pjanic: "Sto bene, voglio vincere"

21/12/2016 22:16

JUVENTUS MILAN / Miralem Pjanic determinato in vista della finalissima di Supercoppa tra Juventus e Milan. Il centrocampista si è raccontato ai microfoni del club: "Quello che conta è vincere. A Milano era stata una gara complicata, contro una squadra forte e preparata. Abbiamo superato quella sconfitta però e siamo andati avanti, sia in Champions che in campionato. Il Milan sta facendo bene e venerdì sarà una gara dura, ma voglio vincere e portare questa coppa a casa. Condizioni fisiche? Contro la Roma ho subito un colpo forte, ma ho recuperato. Volevo essere assolutamente a disposizione della squadra e lo sono".

IL GENOA - "Può capitare di perdere ma non in quel modo e ce lo siamo detti. Il gruppo è unito e consapevole della sua forza".

M.D.A.