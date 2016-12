Juventus-Milan, Dybala è carico: "Decide il mister, ma sono pronto!"

21/12/2016 21:50

SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN DYBALA / Paulo Dybala è pronto a tornare dal primo minuto. Anzi sta scalpitando ed ha messo il Milan nel mirino: "Toccherà al mister decidere chi giocherà, ma io sono pronto", ha sottolineato la 'Joya' attraverso il sito ufficiale della Juventus. "Contro la Roma ho subito un colpo forte, ma ho recuperato - ha proseguito - Volevo essere assolutamente a disposizione della squadra e lo sono". Venerdì a Doha ci sarà in palio la Supercoppa e la 'Vecchia Signora' vuole vendicare la sconfitta subita contro i rossoneri in campionato: "Abbiamo capito che non avremmo più dovuto ripetere quei primi trenta minuti e i risultati si sono visti. Ci diciamo le cose in faccia e quando scendiamo in campo, siamo una famiglia", ha concluso Dybala.

D.G.