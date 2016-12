Copa del Rey, bene l'Eibar e il Siviglia ne fa nove!

21/12/2016 21:28

SPAGNA COPA DEL REY SIVIGLIA FORMENTERA / Il Siiviglia umilia la SD Formentera (formazione che milita nella Tercera Division) e accede al prossimo turno della Copa del Rey. Al 'Ramón Sánchez-Pizjuán' finisce 9-1 per la formazione di Sampaoli: triplette per Vietto e Ben Yedder, doppietta di Sarabia e acuto di Ganso (che aveva aperto la goleada). Nel secondo match delle 19 l'Eibar ha battuto in casa lo Sporting Gijon con un agevole 3-1.

Eibar-Sporting Gijon 3-1: 1’ Kike (E), 44’ Adrian Gonzalez (E), 46’ Kike (E), 89’ Ruben Sanchez (S)

Siviglia-Formentera 9-1: 14’ Ganso (S), 22’ Vietto (S), 24’ Ben Yedder (S), 28’ Sarabia (S), 43’ Vietto (S), 45’ Vietto (S), 55’ Ben Yedder (S), 61’ Gabri (F), 77’ Sarabia (S), 88’ Ben Yedder (S)

D.G.