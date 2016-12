PSG-Lorient, calcio d'inizio affidato a due bambini

21/12/2016 21:05

PSG LORIENT / Bel momento al 'Parco dei Principi' per l'ultima gara casalinga del 2016 da parte del PSG. Il calcio di inizio del match di Ligue 1 contro il Lorient è stato eseguito da due ragazzini della 'Fondation PSG', associazione che da molti anni si impegna per i bambini e i giovani attraverso i suoi programmi sportivi ed educativi. Tanti ragazzi con il cappellino di Natale in testa hanno potuto fare fotografie con i propri idoli e assistere da vicino alla gara.

M.D.A.