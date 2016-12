Inter-Lazio, Tare: "Inzaghi già blindato. I rinnovi di Keita e Biglia..."

21/12/2016 20:59

INTER LAZIO TARE CALCIOMERCATO / A pochi istanti dal calcio di inizio di Inter-Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha preso la parola a 'Premium Sport': "A meno uno dal secondo posto? Semplicemente è una foto di un momento. Il nostro è un cammino lungo mesi, con molte difficoltà, ma siamo stati bravi a seguirlo e reagire quando serviva. Stasera ci giochiamo una partita fondamentale per dare continuità perchè l'Inter è una diretta concorrente.

Obiettivo Champions? Questa è una squadra condannata a fare risultati. Dall'esterno viene giudicata in un modo, da dentro in un altro. Inzaghi ha entusiasmo, conosce la tifoseria, noi lo appoggiamo perché questa società deve avere ambizione. Lui non si è mai nascosto, ha un contratto legato agli obiettivi, è particolare ma è blindato a lungo. Rinnovi di Biglia e Keita? L'unica cosa che conta è stasera, quando ci sarà da parlare parleremo anche di mercato".

D.G.