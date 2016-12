Calciomercato Inter, Ausilio: "Ridurremo la rosa. Acquisti? Forse uno"

21/12/2016 20:22

CALCIOMERCATO INTER / Piero Auslio ha fatto il punto sul calciomercato Inter a pochi minuti dalla gara contro la Lazio. Il dirigente nerazzurro ha parlato dei possibili colpi di gennaio: "Se qualcuno partirà, forse uno arriverà. Sappiamo cosa fare ma dobbiamo confrontarci anche con gli altri club. A volte le società non sono disposte a cedere i calciatori in prestito - le sue parole a 'Premum Sport' - La società è strutturata e organizzata, sa cosa fare. Icardi? Solo chi lo conosce, lo allena e lo vede tutti i giorni sa quanto sia un professionista esemplare e ha voglia di crescere. Ascolta gli allenatori, lavora tanto. E' un ragazzo perbene, serio e attaccato alla famiglia. Poi qualche errore si può fare e lui lo ha commesso. Lazio? Oggi contano le motivazioni e la continuità di risultati più che il lavoro per preparare il match.".

Ausilio ribadisce: "Vogliamo tenere Gabigol"

Le ultime notizie di calciomercato parlano di possibili cessioni in zona offensiva. Ausilio ha fatto il punto su alcuni singoli al centro di svariate indiscrezioni.

JOVETIC - "Al di là dei nomi siamo tutti consapevoli e abbiamo già concordato con l'allenatore le linee di gennaio. Dobbiamo ridurre la rosa per dare all'allenatore la possibilità di valorizzare un gruppo omogeneo negli ultimi quattro mesi".

GABIGOL - Il giovane brasiliano vanta ancora diversi estimatori. Come anticipato da Calciomercato.it, anche l'Atletico-MG ha effettuato dei sondaggi concreti per Gabigol: "Crediamo che questo ragazzo possa essere ancora utile all'Inter - prosegue Auslio - Ciò che faremo lo concorderemo con lui e la famiglia. Il suo lavoro settimanale è positivo. L'idea è quello di tenerlo, poi vedremo.

NUOVO MODULO - "Le osservazioni possono essere anche corrette perché abbiamo una rosa che può permettere al mister di passare anche a un 4-3-1-2. Nell'ultima partita abbiamo calciato in porta 21 volte, i gol li iniziano a fare anche gli esterni. Non credo Icardi sia solo, poi abbiamo possibilità per variare. Il mister li vede tutti i giorni, li allena".

M.D.A.