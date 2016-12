21/12/2016 20:18

INTER LAZIO RADU OUT / Ko dell'ultimo minuto per mister Inzaghi che dovrà fare a meno di Stefan Radu. Il difensore romeno era già stato inserito nell'undici iniziale, ma al suo posto giocherà Patric, a causa di un affaticamento muscolare. La Lazio quindi si riorganizza sul settore sinistro della retroguardia in attesa del fischio d'inizio dell'anticipo contro l'Inter dell'ex Pioli.

O.P.